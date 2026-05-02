Знову команда Сергія Нагорняка втрачає перемогу над останніх хвилинах.
Верес — Епіцентр
02 травня 2026, 17:30
Верес — Епіцентр 3:3
Голи: Бойко, 50, Ндукве, 54, Ціпот, 87 — Сидун, 5, 57, Миронюк, 7
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Фабрісіо (Кльоц, 78), Харатін, Бойко — Ндукве, Стень (Баїя, 72), Гонсалвеш.
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Ліповуз — К. У. Рохас, Миронюк (Запорожець, 80), Лучкевич (Сіфуентес, 64) — Сидун (Супряга, 80).
Попередження: Ндукве, Фабрісіо, Гонсалвеш, Бойко, Сміян — К. У. Рохас, Сидун