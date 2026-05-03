Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 34-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у неділю, 3 травня, о 22:00.

Мадридський Реал вирушає до Каталонії з розумінням того, що їхні шанси на титул у сезоні-2025/26 можуть офіційно зникнути вже цього вікенду.

Еспаньйол — Реал Мадрид

Неділя, 3 травня, 22:00, стадіон RCDE Stadium, Корнелья-де-Льобрегат

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Еспаньйол переживає справжню кризу у 2026 році. Команда Маноло Гонсалеса ще не знала смаку перемог у новому календарному році, маючи серію з 16 матчів без успіхів (6 нічиїх та 10 поразок). Попри це, "папуги" дивом тримаються на 13-му місці та все ще претендують на єврокубки, відстаючи від Хетафе лише на п'ять очок. Після двох поспіль поразок від Барселони та Райо Вальєкано, каталонці в минулому турі змогли здобути суху нічию проти Леванте, що трохи додало впевненості перед приїздом гранда.

Реал Мадрид під керівництвом Альваро Арбелоа проводить неоднозначний відрізок сезону. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів від Баварії та виграла лише один із останніх шести матчів у всіх турнірах. Відставання від Барселони у 11 очок за п'ять турів до фінішу робить шанси на чемпіонство примарними. До того ж, наступного тижня на "бланкос" чекає Ель Класіко, яке може стати лише формальністю, якщо Реал втратить очки в неділю. Останній раз мадридці перемагали на виїзді в Ла Лізі ще на початку березня.

Кадрова ситуація гостей виглядає критичною: Родріго, Едер Мілітао та Арда Гюлер вибули до кінця сезону, а Кіліан Мбаппе точно пропустить цей матч через пошкодження. Тібо Куртуа близький до повернення, але його поява очікується лише в матчі проти Барселони. У Еспаньйола через дискваліфікацію не зіграє Пол Лозано, а Хаві Пуадо продовжує відновлення після важкої травми коліна.

За версією betking Реал Мадрид залишається фаворитом навіть попри втрату лідерів. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1.57. Тріумф Еспаньйола оцінюється у 4.75, а нічия — у 3.50.

Аналітики прогнозують результативний футбол: ставка на "тотал більше 2.5" доступна за 1.57, а варіант "обидві команди заб’ють — так" йде за 1.55. Для тих, хто вірить у чергову втрату очок фаворитом, подвійний шанс на господарів (1Х) пропонується з коефіцієнтом 1.92.

Орієнтовні склади

Еспаньйол: Дмитрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Експосіто — Нгонге, Терратс, Мілья — К. Гарсія.

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Менді — Вальверде, Беллінгем, Камавінга — Діас, Г. Гарсія, Вінісіус.

Не зіграють: Лозано, Пуадо (Еспаньйол) — Родріго, Мілітао, Гюлер, Мбаппе (Реал Мадрид).

Під питанням: Куртуа, Тчуамені (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

