Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться львівські Карпати та черкаський ЛНЗ.

Львівські Карпати та черкаський ЛНЗ зіграють на стадіоні Україна в двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги.

Франсіско Фернандес, на тлі перемоги в дербі над Рухом (3:0), використав із перших хвилин Сича на правому фланзі оборони.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), залучив до стартового складу Микитишина на правому фланзі атаки.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга, Бруніньйо — Алькайн, Фаал, Костенко.

Запасні: Миска, Адамюк, Стецьков, Педрозу, Мірошніченко, Едсон, Ерікі, Рубчинський, Шах, Вітор, Квасниця, Карабін.



ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик — Микитишин, Твердохліб, Кузик — Ассінор.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Путря, Нонікашвілі, Танковський, Якубу, Авуду, Яшарі, Беннетт, Кравчук, Пастух.

Гра Карпати — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.