Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 3 травня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі харківський Металіст 1925 зіграє домашній матч проти місцевого Полісся.

МЕТАЛІСТ 1925 — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 3 ТРАВНЯ, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО (ПОЛТАВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Харківський Металіст 1925 проводить один із найкращих своїх сезонів у Прем'єр-лізі і так воно буде незалежно від результатів в останніх п'яти турах. Наразі харків'яни йдуть на п'ятій позиції, відстаючи від київського Динамо на два бали та маючи перевагу над Кривбасом у чотири очки.

Звісно, ​​кілька турів тому були амбіції на єврокубки у боротьбі за третє місце, проте суперники не дають права на помилки, та й можна назвати помилкою чи невдачею нічию з ЛНЗ (1:1) – велике питання.

Команда Младена Бартуловича показує привабливий футбол, який дає результат. Востаннє харків'яни програвали у чемпіонаті в середині березня проти Шахтаря і з того часу було чотири перемоги та дві нічиї. Єдина серйозна катастрофа відбулася у Кубку, де у півфіналі М1925 несподівано поступився Чернігову.

Після "вовків" Металіст 1925 зіграє проти Зорі, Карпат, Епіцентру та Вереса. Як бачимо суперники не з легких, так що втрати очок цілком можливі, тому поборотися за топ-3 буде дуже складно, а ось зберегти місце в п'ятірці найкращих цілком можливо.

Ті самі позитивні слова можна сказати про житомирське Полісся, яке ожило після вильоту з відбору єврокубків та нестабільного старту сезону і зараз продовжує боротьбу за призові місця в Прем'єр-лізі.

Після 25 турів "вовки" йдуть на третьому місці у чемпіонаті, відстаючи від ЛНЗ на три очки, а також випереджаючи Динамо на два бали. Вся боротьба за єврокубки попереду, і тут точно немає права на помилку.

У другій половині сезону команда Руслана Ротаня провела дев'ять поєдинків у чемпіонаті і лише тричі втрачала очки – поразки проти грандів – Динамо та Шахтаря, а також прикра нічия з Вересом.

Після харків'ян Полісся зустрінеться з Олександрією, Епіцентром, Зорею та Рухом. Як бачимо, календар сприятливий і треба сказати, що тут все в руках та ногах підопічних Ротаня, які мають бути налаштовані на максимально можливий результат у кожній грі, який може принести клубу історичний успіх у еліті національної першості.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся в основний час пропонується коефіцієнт 2.57, тоді як потенційний успіх Металіста 1925 оцінюється показником 3.25. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 2.99.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Мартинюк, Салюк, Шабанов, Крупський — Павлюк, Калюжний, Забергджа — Рашиця, Антюх, Ітодо.

Полісся: Волинець — Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко — Бабенко, Емерллаху, Андрієвський — Назаренко, Гуцуляк, Краснопір.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Металіст 1925 може здобути 30 перемогу в чемпіонаті;

- Полісся може в гостях десятий раз зіграти внічию в УПЛ;

- безпрограшна серія Металіста 1925 триває в чемпіонаті шість ігор: чотири перемоги та дві нічиї і до повторення клубного рекорду ще один матч;

- безнічийна клубна рекордна гостьова серія Полісся триває в чемпіонаті 13 ігор: десять перемог та три поразки;

- Младен Бартулович біля керма різних клубів може зазнати десятої домашньої поразки в УПЛ;

- 200 матч в УПЛ може провести Владислав Калітвінцев (Металіст 1925) і забити 25 гол;

- 20 гол в УПЛ може забити Ігор Краснопір (Полісся);

- 20 сухий матч в чемпіонаті може провести Данило Варакута (Металіст 1925), який з початку поточного чемпіонату виступає без замін.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА