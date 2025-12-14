Україна

Новий контракт гравця чинний до кінця червня 2030 року.

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту із захисником Едуардом Сарапієм.

Нова угода з 26-річним українцем розрахована до літа 2030 року, тоді як попередній контракт закінчувався влітку 2026 року.

Нагадаємо, Сарапій виступає за "вовків" з літа 2024 року. На його рахунку 49 матчів та чотири забиті м'ячі.

Цього сезону Едуард провів 23 матчі, в яких забив два м'ячі.

Після 16 турів Полісся набрало 30 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ.