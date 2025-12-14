Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 14 грудня та розпочнеться о 18:00.

У рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.

ШАХТАР — ЕПІЦЕНТР

НЕДЛІЯ, 14 ГРУДНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — ВОЛОДИМИР НОВОХАТНІЙ (ЧЕРКАСИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Донецький Шахтар знову повертається до справ у чемпіонаті, і хоча матч за участі команди Арди Турана фактично є останнім для УПЛ у 2025 календарному році, проте для самих "гірників" період зимових відпусток після його завершення ще не настане. Усе через Лігу конференцій УЄФА, де вони грали кілька днів тому проти мальтійського Хамрун Спартанс і перемогли з рахунком 2:0, а тепер мають зіграти на внутрішній арені, після чого ще за кілька днів завершити основний раунд цього третього за рангом єврокубку матчем проти хорватської Рієки.

Гірше графік насправді міг би бути лише в тому випадку, якщо Шахтарю б довелось грати десь не у Львові. Тим часом кам’янець-подільський Епіцентр, як і у випадку матчу першого кола (1:0, на користь "гірників") знову отримав можливість провести повний цикл підготовки до гри проти команди Турана, доки та розривається на два фронти. Хоча влітку йшлось ще про кваліфікацію до цих самих єврокубків, тож ситуація була явно відмінною від тієї, де перебувають донеччани зараз.

Але перемога Шахтарю все одно буде потрібна що тоді, що зараз. Бо "зимове чемпіонство" вони вже подарували черкаському ЛНЗ двома нічиїми поспіль проти Кривбасу (2:2) и Колоса (0:0), але відставати ще й за очками від "бузкових" перед зимовою перервою точно не матимуть бажання. Для Епіцентру це новина насправді не надто хороша, бо команда Нагоряка тільки-но налагодила гру в захисті й не пропускала в трьох попередніх зустрічах, жодну з яких відповідно й не програвала, і при цьому це були матчі проти Металіста 1925 та Полісся, тож стримувати потужні атаки Епіцентру вже не звикати.

У тому самому матчі першого туру на той момент узагалі дебютанти УПЛ зробили ставку на гру від дуже глибокого захисту, тоді як потім подібний досвід повторювали аж нуль разів. І майже спрацювало, насправді, бо лише ті, хто закривався наглухо від Шахтаря в обороні в цьому сезоні, і розраховував при цьому на контратаки, досягали хоч якогось успіху. І то не завжди — тут теж треба не дати розгулятись команді Турана, бо "гірники" забили вже 37 голів за 15 матчів. І якщо взяти до уваги вже шість утрат очок із їхнього боку, то це справді страшний показник виходить.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар може в 180 раз зіграти внічию в УПЛ;

- Епіцентр може програти 10 матч у чемпіонаті;

- Шахтар забиває вдома в УПЛ 21 матч поспіль — 61 гол;

- Епіцентр не пропускає 345 хвилин поспіль;

- Шахтар за Арди Турана може здобути 10 перемогу в чемпіонаті;

- 50 матч в УПЛ може провести Педріньйо да Сілва (Шахтар);

- 15 гол у чемпіонаті може забити Дмитро Криськів (Шахтар).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Матвієнко, Бондар, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Криськів, Марлон Гомес — Егіналду, Еліас, Невертон.

Кривбас: Білик — Кирюханцев, Кош, Мороз, Климець — Себеріо, Запорожець, Джеоване — Сідун, Демченко, Сіфуентес.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА