Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та львівський Рух.

СК Полтава та львівський Рух зіграють на стадіоні Зірка в Кропивницькому матч шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Павло Матвійченко, на тлі поразки від кам'янець-подільського Епіцентру (0:3), використав із перших хвилин Плахтиря в опорній зоні.

Іван Федик, після перемоги над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу Сапугу в центрі поля, тоді як Руніч гратиме праворуч в атаці.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Савенков, Місюра, Коцюмака — Плахтир, Даниленко — Одарюк, Дорошенко, Галенков — Марусич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Кононов, Ходуля, Стрельцов, Шаповалов, Веремієнко, Вівдич, Хахльов.



Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Сапуга, Слюсар, Рейляну — Руніч, Фаал, Квасниця.

Запасні: Клименко, Ясінський, Левицький, Кітела, Алмазбеков, Касарда, Квас, Бойко, Підгурський.