Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та львівський Рух.
14 грудня 2025, 12:40
СК Полтава та львівський Рух зіграють на стадіоні Зірка в Кропивницькому матч шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Павло Матвійченко, на тлі поразки від кам'янець-подільського Епіцентру (0:3), використав із перших хвилин Плахтиря в опорній зоні.
Іван Федик, після перемоги над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу Сапугу в центрі поля, тоді як Руніч гратиме праворуч в атаці.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Савенков, Місюра, Коцюмака — Плахтир, Даниленко — Одарюк, Дорошенко, Галенков — Марусич.
Запасні: Мінчев, Єрмолов, Кононов, Ходуля, Стрельцов, Шаповалов, Веремієнко, Вівдич, Хахльов.
Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Сапуга, Слюсар, Рейляну — Руніч, Фаал, Квасниця.
Запасні: Клименко, Ясінський, Левицький, Кітела, Алмазбеков, Касарда, Квас, Бойко, Підгурський.
Гра СК Полтава — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
