Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та рівненський Верес.

Динамо Київ та рівненський Верес зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Ігор Костюк, на тлі поразки від італійської Фіорентини (1:2), використав із перших хвилин Караваєва, Михавка та Вівчаренка в обороні, тоді як Рубчинський та Яцик гратимуть у центрі поля, а Пономаренко та Шола розташуються в атаці.

Олег Шандрук, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), залучив до стартового складу Годю на правому фланзі атаки.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Михавко, Тіаре, Вівчаренко — Рубчинський, Михайленко, Яцик — Волошин, Пономаренко, Шола.

Запасні: Моргун, Суркіс, Шапаренко, Кабаєв, Буртник, Осипенко, Герреро, Дубінчак, Ярмоленко, Піхальонок, Редушко, Захарченко.



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін, Бойко — Годя, Шарай — Айдін, Тарануха.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Кучеров, Кльоц, Куція, Стень, Пушкуца, Ндукве.

Гра Динамо Київ — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.