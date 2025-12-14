Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та рівненський Верес.
Шола Огундана, фото ФК Динамо Київ
14 грудня 2025, 14:31
Динамо Київ та рівненський Верес зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Ігор Костюк, на тлі поразки від італійської Фіорентини (1:2), використав із перших хвилин Караваєва, Михавка та Вівчаренка в обороні, тоді як Рубчинський та Яцик гратимуть у центрі поля, а Пономаренко та Шола розташуються в атаці.
Олег Шандрук, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), залучив до стартового складу Годю на правому фланзі атаки.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Михавко, Тіаре, Вівчаренко — Рубчинський, Михайленко, Яцик — Волошин, Пономаренко, Шола.
Запасні: Моргун, Суркіс, Шапаренко, Кабаєв, Буртник, Осипенко, Герреро, Дубінчак, Ярмоленко, Піхальонок, Редушко, Захарченко.
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін, Бойко — Годя, Шарай — Айдін, Тарануха.
Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Кучеров, Кльоц, Куція, Стень, Пушкуца, Ндукве.
Гра Динамо Київ — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.