Україна

Стрибок у кар’єрі всього за пів року в УПЛ.

Нігерійський нападник Проспер Обах познайомився з українським футболом лише влітку цього року, здійснивши трансфер із португальської Візели до черкаського ЛНЗ за 700 тис. євро.

Проте під орудою Віталія Пономарьова 22-річний виконавець прогресував ударними темпами й із показниками у вісім голів та чотири асисти суттєво допоміг "бузковим" стати "зимовими чемпіонами" УПЛ.

Зрештою, прогрес гравця не залишився непоміченим, і прямий конкурент ЛНЗ, донецький Шахтар, зробив пропозицію про трансфер, від якої черкаський колектив відмовитись не зумів.

За даними джерел, ішлось про 4,5 млн євро.

"Гірники" оголосили про підписання контракту з Проспером строком до завершення 2030 року ще до початку свого останнього матчу УПЛ у 2025 календарному році проти кам’янець-подільського Епіцентру.