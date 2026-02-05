Україна

Гірники зуміли переломити гру завдяки голам Егіналду та Коноплі.

Донецький Шахтар здобув першу перемогу на зимових тренувальних зборах у Туреччині. У другому контрольному матчі команда Арди Турана з рахунком 2:1 переграла чемпіона Латвії — Ригу.

Поєдинок розпочався непросто для гірників. Попри активний старт і кілька гострих моментів біля воріт суперника, першими забили латвійці. На 34-й хвилині Регіналдо Рамірес реалізував пенальті, вивівши Ригу вперед. До перерви рахунок не змінився — Шахтар пішов у роздягальню, поступаючись 0:1.

У другому таймі донеччани додали в темпі та почали краще контролювати гру. Камбек оформився протягом семи хвилин. На 54-й хвилині після серії рикошетів у штрафному майданчику суперника найкраще зорієнтувався Егіналду, який зрівняв рахунок. А вже на 61-й хвилині Юхим Конопля замкнув подачу з кутового та точним ударом вивів Шахтар уперед — 2:1.

Надалі обидві команди мали нагоди відзначитися, однак рахунок залишився незмінним. Таким чином, Шахтар виправився за поразку в першому спарингу проти Зонненгоф Гросашпах та здобув перемогу над сильним суперником.

Шахтар – Рига 2:1

Голи: Егіналду, 54, Конопля, 61 — Рамірес, 34 (пен.)