Матчі туру розділені на чотири дні.
Епіцентр - Динамо, ФК Динамо Київ
05 лютого 2026, 18:22
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 18 туру УПЛ.
Вісімнадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, матчем між київським Динамо та Епіцентром.
Також у п'ятницю свій поєдинок проведе донецький Шахтар, суперником якого буде рівненський Верес.
Тур закриє матч між СК Полтава та Кудрівкою — гра відбудеться у понеділок, 2 березня, о 13:00.
18 тур
27 лютого (п’ятниця)
Динамо — Епіцентр 13:00
Шахтар — Верес 15:30
28 лютого (субота)
ЛНЗ — Полісся 13:00
Металіст 1925 — Олександрія 15:30
1 березня (неділя)
Кривбас — Зоря 13:00
Оболонь — Рух 15:30
Карпати — Колос 18:00
2 березня (понеділок)
Полтава — Кудрівка 13:00
Після 16 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які випереджають Полісся на п'ять очок. Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від лідерів на дев'ять очок.