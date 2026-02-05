Україна

Матчі туру розділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 18 туру УПЛ.

Вісімнадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, матчем між київським Динамо та Епіцентром.

Також у п'ятницю свій поєдинок проведе донецький Шахтар, суперником якого буде рівненський Верес.

Тур закриє матч між СК Полтава та Кудрівкою — гра відбудеться у понеділок, 2 березня, о 13:00.

18 тур

27 лютого (п’ятниця)

Динамо — Епіцентр 13:00

Шахтар — Верес 15:30

28 лютого (субота)

ЛНЗ — Полісся 13:00

Металіст 1925 — Олександрія 15:30

1 березня (неділя)

Кривбас — Зоря 13:00

Оболонь — Рух 15:30

Карпати — Колос 18:00

2 березня (понеділок)

Полтава — Кудрівка 13:00

Після 16 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які випереджають Полісся на п'ять очок. Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від лідерів на дев'ять очок.