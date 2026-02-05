Україна

Венесуельський нападник виступатиме за Карабобо.

Нападник київського Динамо Ерік Рамірес офіційно змінив клубну прописку. 25-річний венесуелець продовжить кар’єру на батьківщині, де на правах оренди виступатиме за Карабобо. Про це повідомила пресслужба венесуельського клубу.

Першу половину поточного сезону Рамірес провів у складі чеського Богеміанса, де намагався набрати ігрові кондиції та отримати стабільну практику. Утім, результативними діями нападник не відзначився: на його рахунку дев’ять матчів у всіх турнірах без голів і асистів.

Ерік Рамірес став гравцем Динамо в липні 2021 року, перейшовши до київського клубу з чемпіонату Словаччини. Закріпитися в основному складі біло-синіх форварду так і не вдалося. За чотири роки контракту з киянами він неодноразово вирушав в оренди, виступаючи за клуби Іспанії, Словаччини, Колумбії, Аргентини та Чехії.