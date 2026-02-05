Іспанія

Центральний оборонець із досвідом у молодіжній збірній підписав багаторічний контракт.

Валенсія офіційно підтвердила підписання контракту з нідерландським центральним захисником Джастіном де Хаасом.

Про укладення угоди повідомив генеральний директор клубу з футбольних питань Рон Гурлей під час пресконференції, присвяченої підсумкам зимового трансферного вікна.

"Ми вже працюємо над літнім трансферним вікном. Ми підписали Джастіна де Хааса, і ще один гравець дуже близький до переходу", – заявив Гурлей.

🦇 INFO #ValenciaCF



🇳🇱 Justin de Haas será jugador del Valencia a partir del próximo verano.



👉 El fichaje ha sido confirmado por Ron Gourlay en rueda de prensa.



📝 El central firmará hasta 2030.@elchiringuitotv https://t.co/Zwj4CTQoIi pic.twitter.com/GpHJlCQ4Vn — Germán Muñoz (@German_ml23) February 5, 2026

26-річний де Хаас є гравцем молодіжної збірної Нідерландів. Свою футбольну підготовку він розпочав в академії АЗ Алкмаар, після чого продовжив розвиток у структурі ПСВ Ейндховен. На професійному рівні захисник виступав за команду ПСВ U-21, а також мав кілька оренд, зокрема в хорватському Локомотиві Загреб. Актуальним клубом футболіста є португальський Фамалікан, з яким його контракт спливає в червні.

Джастін де Хаас має зріст 194 см, є лівоногим гравцем і зазвичай виступає на позиції центрального захисника, хоча також може зіграти зліва в обороні. З Валенсією він підписав угоду до 2030-го року.