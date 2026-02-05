Алекс Морено пропустить півтора місяці через травму.
Алекс Морено, Getty Images
05 лютого 2026, 23:42
Лівий захисник Жирони Алекс Морено не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, 32-річний іспанець отримав м'язове пошкодження на тренуванні через постійні перевантаження у щільному календарі, виступаючи практично в кожному матчі без ротації.
На відновлення футболісту знадобиться близько шести тижнів.
Це ще одна втрата для Жирони, яка раніше через травми втратила основного хавбека Аззедіна Унахі та воротаря Марка-Андре Тер Штегена.
Цього сезону Морено провів 21 матч, у яких відзначився трьома гольовими передачами.
Після 22 турів Жирона набрала 25 очок і посідає 12 місце у Ла Лізі. Свій наступний матч підопічні Мічела проведуть проти Севільї – гра запланована на 7 лютого.