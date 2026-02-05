Україна

Навчально-тренувальний збір відбудеться з 8 до 16 лютого.

Юнацька збірна України U-17 незабаром проведе навчально-тренувальний збір, у рамках якого візьме участь у міжнародному турнірі у Хорватії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Збори підопічних Олександра Ситника пройдуть з 8 по 16 лютого у хорватському містечку Пореч – команда з 22 виконавців готуватиметься до другого відбірного раунду Євро-2026.

На турнірі суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Греції, Ізраїлю та Хорватії.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Ян Журавський (Бетіс), Денис Столяренко (Легія), Богдан Семешко (Мункач).

Захисники: Назар Смотрицький (ЛНЗ), Андрій Курлатов (Олександрія), Данило Приходько (Полісся), Сергій Зварич (Карпати), Єгор Оніщук, Олег Пилип'юк (обидва — Шахтар), Захар Онищук (Болонья).

Півзахисники: Святослав Бандило (Полісся), Іван Задоєнко (Кривбас), Євгеній Волошко, Арсеній-Тимофій Трохим (обидва — Шахтар), Олександр Гоч (Рух), Всеволод Лінніков (Штутгарт), Артем Рибак (Барселона), Святослав Гльоц (Карпати).

Нападники: Данііл Пилипчук (Легія), Адам Гурам (Гайдук), Максим Угрік, Олег Дзюринець (обидва — Рух).

Перший матч пройде проти Греції (11 лютого), після чого Україна зіграє з Ізраїлем (13 лютого) та Хорватією (16 лютого).