Відбувся черговий товариський матч за участю клубів УПЛ.

Київське Динамо в черговому контрольному матчі на зборах у Туреччині обіграло рівненський Верес з рахунком 3:2. Команди провели чотири тайми по 30 хвилин.

Команда Ігоря Костюка відкрила рахунок у матчі на 22 хвилині, коли голом відзначився Микола Шапаренко, який потім на 38 хвилині оформив дубль.

Підопічні Олега Шандрука відповіли своїм голом у виконанні Ігоря Харатина на 40 хвилині, а за шість хвилин Владислав Шарай зрівняв цифри на табло.

І все ж останнє слово було за киянами, коли на 67 хвилині результативним ударом відзначився Володимир Бражко.

Динамо – Верес 3:2

Голи: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатін, 40, Шарай, 46.

Динамо (1 та 2 тайми): Ігнатенко – Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко, Піхальонок, Волошин, Огундана, Шапаренко – Пономаренко.

Динамо (3 та 4 тайми): Ігнатенко – Караваєв, Попов, Тіаре, Дубінчак – Бражко, Яцик, Герич, Діалло, Буяльський – Герреро (Бленуце, 109).

Верес: Кожухар (Горох, 61) — Протасевич (Стамуліс, 61), Гончаренко (Ціпот, 61), Вовченко (Чечер, 61), Корнійчук (Сміян, 61), гравець на перегляді (Кльоц, 61), Харатін (Куція, 61), Шарай (Гільєрме, 61), Гонсалвеш (Пушкуца, 61), Годя (Бойко, 61), Ндукве (Стень, 61).

Попереджені: Герич, Герреро, Яцик – Годя, Чечер.