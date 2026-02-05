Україна

Український хавбек продовжуватиме виступати у складі "гірників".

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко підтвердив, що у його послугах був зацікавлений Трабзонспор, який провів невдалі перемовини з "гірниками".

"Так, була пропозиція, і між клубами велися переговори, але угоди не було досягнуто.

Я уважно стежу за турецькою Суперлігою і дуже люблю турецьких уболівальників. Атмосфера на матчах просто неймовірна.

Щодо команд, то я вболіваю за Трабзонспор і часто дивлюся їхні матчі тому, що там грають наші українські футболісти. У трійці найкращих будуть Галатасарай, Фенербахче та Трабзонспор", — наводить слова Бондаренка Fanatik.

У цьому сезоні Бондаренко зіграв 27 матчів, у яких забив три голи та віддав чотири асисти.