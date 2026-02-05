Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 19:00.

Сьогодні, 5 лютого, харьківський Металіст 1925 проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Младена Бартуловича буде швецький Гаммарбю. Матч розпочнеться о 19:00.

Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Гаммарбю:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Металіст 1925 посів сьому сходинку, а Гаммарбю фінішував другим після сезону-2025, поступившись Мельбю.

Також додамо, що для харків'ян це буде другий контрольний матч за сьогодні — о 17:00 команда розпочала поєдинок проти Сіетла.