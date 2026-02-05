Іспанія

Основний фокус — відновлення до півфіналу Кубка Іспанії.

Барселона відновила тренувальний процес у четвер після вихідного, який головний тренер команди Гансі Флік надав футболістам. Водночас не всі гравці працювали в загальній групі.

Як повідомляється, вінгер каталонців Рафінья знову не взяв участі в командному тренуванні та продовжує займатися за індивідуальною програмою. Бразилець також пропустив вівторковий поєдинок проти Альбасете, а його участь у найближчому матчі Ла Ліги проти Мальорки, який відбудеться в суботу, майже виключена.

У клубі наразі розраховують підготувати Рафінью до першого матчу півфіналу Кубка Іспанії, який пройде наступного тижня. Жеребкування, що визначить суперника та точну дату зустрічі, заплановане на п’ятницю.

Також до тренування першої команди були залучені футболісти Барса Атлетик Еміліо та Томмі. У п’ятницю Барселона проведе ще одне заняття, після якого Гансі Флік виступить на передматчевій пресконференції.