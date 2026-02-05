Ліга чемпіонів

Бразилець не зможе допомогти своїй команді у матчах проти Бенфіки.

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах Ліги чемпіонів. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, 25-річний бразилець за кілька хвилин отримав дві жовті картки у матчі восьмого туру основного етапу ЛЧ проти Бенфіки (2:4), за що був вилучений з поля перед фінальним свистком.

За інформацією джерела, УЄФА ухвалила рішення дискваліфікувати Родріго на два матчі через образливі висловлювання на адресу арбітрів.

Таким чином, Родріго пропустить два стикові матчі в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, де суперником "вершкових" знову буде Бенфіка. Матчі відбудуться 17 та 25 лютого.

У нинішньому сезоні Родріго провів 26 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.

