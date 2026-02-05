Команда Дієго Сімеоне не залишила шансів суперникам власними контратаками.
Бетіс — Атлетіко, Getty Images
05 лютого 2026, 23:56
Бетіс — Атлетіко 0:5
Голи: Ганцко, 12, Сімеоне, 30, Лукман, 37, Грізманн, 62, Альмада, 83
Бетіс: Адріан — Руїбаль, Бартра (Натан, 46), Д. Льоренте, Гомес — Деосса (Фідальго, 46), Рока — Антоні (Рікельме, 73), Форнальс (Альтіміра, 74), Еззалзулі — Авіла (Ортіс, 46).
Атлетіко: Муссо — М. Льоренте (Мендоса, 67), Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Моліна, 66), Барріос (Хіменес, 50), Коке, Баена (Альмада, 67) — Лукман (Варгас, 79), Грізманн.
Попередження: Натан, Д. Льоренте