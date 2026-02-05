Україна

20-річний Шамі Адам перейшов на піврічну оренду з Хапоеля Тель-Авів.

Кривбас офіційно оголосив про підписання 20-річного нападника Хапоеля Тель-Авів Шамі Адама. Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода розрахована на пів року на правах оренди з опцією викупу. Фінансові деталі не розголошуються. У Кривбасі Адам виступатиме під 11 номером.

Шамі Адам може грати на позиціях вінгера та форварда. Він є вихованцем Хапоеля Тель-Авів, пройшов шлях від юнацьких команд до основного складу, а також провів 29 поєдинків і забив 3 голи за Маккабі Яффа під час останньої оренди. Гравець має подвійне громадянство – Ізраїль та Судан.

Це вже третій зимовий новачок Кривбаса. Раніше клуб підписав сенегальського вінгера Ассана Сека та 20-річного захисника з Панами Джозефа Джонса.

На зимову паузу Кривбас пішов на 5-му місці турнірної таблиці з 26 очками. Перший офіційний матч у 2026 році команда Патріка ван Леувена проведе на виїзді проти Металіста 1925 21 лютого.