Іспанія

Бразилець опинився у лазареті "вершкових".

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

25-річний бразилець відчув м'язовий дискомфорт наприкінці січня після півфіналу Суперкубку Іспанії, після чого пропустив всі тренування команди у лютому.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у футболіста тендиоз підколінного сухожилля. На відновлення йому знадобиться близько двох тижнів.

Таким чином, Гоес пропустить найближчі матчі Ла Ліги проти Валенсії та Сосьєдада.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Родріго пропустить два найближчі матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки в лютому через дискваліфікацію.

У нинішньому сезоні Родріго провів 26 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість асистів.