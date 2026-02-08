До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 8 лютого, розпочавшись о 13:00.
фото ФК Карпати Львів
08 лютого 2026, 10:31
Сьогодні, 8 лютого, львівські Карпати проведуть свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Франсіско Фернандеса буде ісландський Стьярнан. Матч розпочнеться о 13:00.
Онлайн трансляція матчу Карпати — Стьярнан:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Карпати посіли дев’яту сходинку.