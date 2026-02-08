Італія

Можливий цікавий трансфер улітку.

Італійський опорний півзахисник Мануель Локателлі має всі шанси опинитись у полі зору клубів з інших провідних європейських чемпіонатів цього літа, за два роки до завершення контракту з туринським Ювентусом.

Серед тих, хто зацікавлений у послугах 28-річного виконавця, присутній також і англійський Манчестер Юнайтед, про що повідомляють італійські ЗМІ.

Капітан "зебр" користується повною довірою тренерського штабу та клубу, проте відсутність прогресу в здобутках команди Лучано Спаллетті пригнічують атмосферу в роздягальні.

Повідомляється, що після поразки від бергамаської Аталанти в Кубку Італії посеред тижня (0:3) стан справ лише погіршився.

У цьому сезоні на рахунку Локателлі 31 матч, один забитий м’яч та один асист.