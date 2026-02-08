Україна

Тривала угода для гравця основного складу.

Бразильський фланговий захисник Педріньйо Азеведо, відомий також, як Педро Енірке, долучився до складу донецького Шахтаря навесні 2023 року в якості вільного агента з Атлетіко Панаенсе.

Відтоді 23-річний виконавець устиг стати гравцем основного складу "гірників" та провів за них 66 матчів, забив один гол та віддав чотири асисти.

Цієї зими клуб вирішив продовжити дію контракту гравця, від початку розрахованого до 2028 року.

Нова угода триватиме до завершення 2030 року.

У цьому сезоні на рахунку Педріньйо Азеведо 24 гри та всі вищезгадані результативні дії у футболці "гірників".