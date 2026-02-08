Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Цих футболістів очікуватимуть побачити на мундіалі.

Національна збірна Бразилії зіграє на чемпіонаті світу-2026 у групі з Марокко, Гаїті та Шотландії влітку цього року.

Проте підготовка до мундіалю з боку тренерського штабу "селесао" вже триває.

Головний тренер Карло Анчелотті, за повідомленнями ЗМІ, навіть устиг сформувати каркас майбутньої команди в процесі планування заявки на турнір.

Ідеться про 11 гравців, яких Федерація футболу Бразилії обов’язково викликатиме для участі на мундіалі.

Воротар: Аліссон Беккер (Ліверпуль);

Захисники: Маркіньйос (ПСЖ), Габріель Магальяес (Арсенал);

Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед), Бруно Гімараес (Ньюкасл);

Нападники: Вінісіус Жуніор, Родріго Гоес (обидва — Реал Мадрид), Естеван (Челсі), Рафінья Діас (Барселона), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Габріель Мартінеллі (Арсенал).

Щодо решти 15 вакантних позицій у підсумковій заявці на ЧС-2026 тренерський штаб ухвалюватиме рішення вже під час товариських матчів проти Франції та Хорватії наприкінці березня/початку квітня.