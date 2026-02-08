Україна

Віцекапітанами команди призначено Амбросія Чачуа та Едсона.

Львівські Карпати офіційно визначилися з новим ватажком команди. Капітанську пов'язку відтепер носитиме центральний захисник Владислав Бабогло. Допомагатимуть йому в управлінні колективом досвідчений хавбек Амбросій Чачуа та бразильський легіонер Едсон, які виконуватимуть функції віцекапітанів.

Зміна лідера стала наслідком резонансної події на тренувальних зборах в Іспанії. Попередній капітан, захисник Денис Мірошніченко, втратив свій статус через інцидент перед контрольним матчем проти шведського клубу ГАІС.

У пряму трансляцію поєдинку потрапив момент, коли Мірошніченко виголошував мотиваційну промову для партнерів російською мовою. Це викликало миттєву реакцію керівництва клубу, яке позиціонує себе як патріотичне та принципове у мовному питанні.

Як наслідок, клуб ініціював перевибори, за результатами яких довіру команди отримав гравець збірної Молдови Владислав Бабогло.