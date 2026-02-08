Італія

Керманич якісно відпрацьовує перший рік на посаді.

Міланський Інтер минулого літа отримав нового головного тренера в особі румунського фахівця Крістіана Ківу, перед яким одразу постало складне завдання зі збереження рівня виступів команди на тлі епохи Сімоне Індзагі.

І вже за підсумками першої частини сезону керівництво "нерадзуррі" настільки вражене роботою 45-річного керманича, що готово презентувати йому новий контракт.

Окрім додаткового сезону та відповідно продовження взаємин до літа 2028 року, Ківу отримає відчутний бонус до заробітної платні.

Сторони планують відкрити раунд перемовин найближчим часом.

Інтер у чемпіонаті йде на першій сходинці з відривом у п’ять очок від Мілана, однак програв "россонері" Суперкубок Італії, тоді як у Кубку виграв чвертьфінальний матч у Торіно (2:1), а в Лізі чемпіонів УЄФА зіграє в попередньому раунді плей-оф проти Буде/Глімт.