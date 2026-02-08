Франція

Французький захисник, який вже влітку має приєднатися до мерсисайдців, не зміг дограти матч за Ренн.

Жеремі Жаке, за якого Ліверпуль погодився викласти 60 мільйонів фунтів, зазнав серйозного пошкодження в матчі Ліги 1 проти Ланса.

Інцидент трапився всього через кілька днів після підтвердження його трансферу на Енфілд. Під час гри Жаке невдало впав на газон і закричав від болю, тримаючись за плече. Пошкодження виглядало настільки серйозним, що захиснику довелося покинути поле в супроводі медиків, використовуючи власну футболку як підтримку для травмованої руки.

Попри травму, головний тренер червоних Арне Слот високо оцінює потенціал француза, називаючи його великим талантом, який ідеально вписується в довгострокову стратегію клубу.

"Це дуже прикро. Він — великий талант... Ми не єдині, хто цікавився ним, тому це великий комплімент людям, які наполегливо працювали над цим трансфером", — зазначив Слот.

Поки Ліверпуль готується до важливого матчу проти Манчестер Сіті, медичний штаб Ренна оцінюватиме ступінь тяжкості травми Жаке. Експерти, зокрема Джеймі Каррагер, прогнозують, що Жаке мав би стати заміною Ібраїмі Конате або довгостроковим наступником Вірджіла ван Дейка.