Україна

27-річний легіонер з досвідом виступів у Європі та Венесуелі.

Кудрівка оголосила про підписання контракту з 27-річним конголезьким футболістом Кайєю Макоссо. Гравець приєднався до команди як вільний агент і виступатиме під 14-м номером.

Останнім клубом Макоссо була венесуельська Академія Пуерто-Кабельо, за яку він провів 16 матчів у вищому дивізіоні. Раніше півзахисник грав у європейських клубах: у Норвегії – за ІК Старт та Мосс, а в Іспанії – за Велес і Реал Баломпедіка Ліненсе.

Макоссо також має досвід виступів за збірну Конго U-20, де провів 6 матчів та забив 4 голи. У складі Кудрівки він зможе грати на позиції опорного півзахисника, а також у центрі захисту або півзахисту.

Після першої частини сезону Кудрівка набрала 15 очок і посідає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ.