Україна

Гірники 13 лютого зустрінуться з Ділою та Руставі, трансляції будуть доступні на YouTube-каналі клубу.

Донецький Шахтар визначився з ще двома суперниками на зимових тренувальних зборах у Туреччині. 13 лютого команда Арди Турана проведе два контрольні матчі проти представників Грузії.

Спочатку гірники зіграють із віцечемпіоном країни Ділою. Початок поєдинку заплановано на 10:00 за місцевим часом. Пізніше того ж дня Шахтар зустрінеться з новачком вищої ліги Грузії Руставі — старт матчу о 16:00.

Клуб також повідомив, що всі товариські поєдинки на зборах транслюватимуться на офіційному YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар продовжив контракт із бразильським захисником.