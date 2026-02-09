Україна

Шевченко підбив підсумки роботи УАФ і анонсував ключові реформи у футболі України.

9 лютого в Будинку футболу відбулася пресконференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, присвячена підбиттю підсумків другого року роботи оновленої команди УАФ. Під час виступу він окреслив позицію асоціації з міжнародних і внутрішніх питань, а також представив оновлену організаційну структуру управління.

Шевченко наголосив, що позиція УАФ щодо участі російських команд залишається незмінною:

"Поки триває війна, ми категорично проти повернення росіян у футбол".

Президент повідомив, що вже відбулася комунікація з ФІФА, а питання повернення російських команд наразі не розглядається Радою ФІФА. Він також анонсував майбутню зустріч із Джанні Інфантіно для додаткового донесення позиції України.

Окремо Шевченко розповів про роботу щодо статусу українських легіонерів у Європі. За його словами, УАФ змогла досягти позитивних рішень щодо квот у низці провідних футбольних країн:

"Ми досягли позитивних рішень із боку Іспанії, Франції, Нідерландів і Німеччини. Переговори з іншими асоціаціями тривають".

Президент також оголосив про важливу реформу у внутрішньому футболі — запровадження прямої компенсації для перших дитячих тренерів:

"Тепер усі перші дитячі тренери будуть гарантовано напряму отримувати компенсацію за підготовку футболіста. Раніше ці кошти отримували лише школи й клуби. Ми це виправили".

Говорячи про роботу асоціації, Шевченко наголосив на ефективному управлінні ресурсами:

"Бюджет УАФ практично незмінний. Тому головне — як команда розподіляє ці кошти між напрямками та реальними проєктами".

Він також представив нову організаційну структуру адміністрації УАФ, яка поділена на п’ять дирекцій із відповідальними керівниками, а стратегічне управління здійснюватиме Координаційна рада.

На завершення Шевченко підкреслив важливість командної роботи:

"Процеси та реформи, які ми запустили, потребують злагоджених дій великої кількості фахівців. УАФ сьогодні — це 200 штатних працівників", — сказав Шевченко.

