Франція

Марсель запам’ятає цей жахливий день надовго.

Напередодні Парі Сен-Жермен знищив Марсель на власному полі в рамках двадцять першого туру французької Ліги 1 у класичному протистоянні.

ПСЖ — Марсель 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Після завершення поєдинку стало зрозуміло, що історія футбольної Франції ще не знала настільки переконливих перемог одного з учасників Le Classique над іншим.

При цьому Марсель уперше з 27 серпня 2017 року програв із різницею в п’ять голів у чемпіонаті (Монако / 1:6) — відтоді минуло 3087 днів.

Також ПСЖ аж чотири рази за гру влучав у чужий каркас воріт, що відбулось у Лізі 1 уперше за останніх сім років, коли ті ж парижани зустрічались із Каном.

А Усман Дембеле дублем у цій грі досягнув позначки в 10 результативних дій проти Марселя (п’ять голів + п’ять асистів), що зробило "провансальців" його "улюбленим" суперником у всіх змаганнях.