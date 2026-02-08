Україна

Гравець "гірників" поділився своїми думками після гри з Динамо Тбілісі.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі на зборах у Туреччині проти Динамо Тбілісі (7:2).

"Перші матчі на зборах завжди виходять важкими, тому що граємо під великим навантаження, а це впливає на результат, на те, як ми діємо в цих перших іграх. Зараз потроху починаємо набирати оберти, уже залишилось не так багато часу на зборах, лишилися важливі поєдинки для підготовки до чемпіонату України. Тож зʼявляється більше сил, більше часу на відновлення після тренувань, і ми намагаємося все те, що робимо на тренуваннях, втілювати в життя на футбольному полі.

В третьому матчі поспіль Шахтар пропускає першим? Треба від перших хвилин виходити з роздягальні на футбольне поле і бути вже сфокусованим. А в нас так виходить, що ми в перші хвилини ще десь у роздягальні знаходимося. Тож, вважаю, слід більше фокусуватися на перших секундах матчу, адже коли пропускаєш у стартові хвилини, це тебе десь дезорієнтує. І така команда, як ми, не може дозволяти супернику мати важіль, що впливатиме на подальші події на полі. Треба вмикатися від першої секунди. Незважаючи на те, що це збори, для нас кожен матч дуже важливий, ми маємо робити свою справу від першої до останньої секунди.

Перемога з таким рахунком свідчить про майстерність футболістів. Вважаю, у нас багато гравців гарної якості, тому вони і знаходяться тут, у Шахтарі. У принципі, можливо, десь ми не забили в першому таймі, десь не позабивали в попередніх матчах, що повинні були, та загалом ми сьогодні втілили в життя те, над чим працювали. Так, упевнена перемога, результат завжди важливий, але на зборах він має не таке значення, яке матиме в чемпіонаті. Тому зараз приділяємо більше уваги саме своїй грі в тактичному та фізичному плані.

Якщо так можна сказати, зараз ніжки важкі. Але є час відновитися, є час зіграти кілька матчів, думаю, по 90 хвилин, і тоді буде полегше. Вважаю, ще 20–30 відсотків нам залишилося набрати, аби підготуватися іще краще до чемпіонату", — наводить слова Бондара прес-служба клубу.

