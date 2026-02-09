Україна

Гравець долучився до клубу в якості вільного агента.

Олександрія на своїх офіційних ресурсах повідомила про підписання контракту з мавританським нападником Папа Ндіага Яде.

26-річний виконавець є вихованцем відомої академії Génération Foot, і значну частину своєї кар'єри провів у Франції, де захищав кольори таких клубів, як Мец, Труа та Кевії.

Однак останні два сезони футболіст виступав за молдовський Шериф.

Ндіага Яде перейшов на правах вільного агента та підписав контракт до літа 2028 року.

У цьому сезоні на його рахунку шість голів та три асисти в 20 матчах.