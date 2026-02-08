Україна

Прикрий епізод у процесі підготовки.

Київська Оболонь цими днями перебуває в Туреччині в процесі підготовки до відновлення сезону української Прем’єр-ліги.

Однак для одного з футболістів "пивоварів" цей навчально-тренувальний збір завершився достроково.

Ідеться про флангового захисника Максима Грисьо, який через травму вирушив назад до Києва раніше за партнерів.

Ба більше — гравець потребує операції, яка відбудеться 9 лютого, після чого лікарі повідомлять приблизні терміни відновлення футболіста.

На рахунку Грисьо в першій частині сезону два матчі (85 хвилин).