Україна

Президент асоціації проведе пресконференцію у Будинку футболу 9 лютого.

9 лютого в Будинку футболу відбудеться пресконференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, присвячена підбиттю підсумків другого року діяльності оновленої команди УАФ.

Очікується, що Шевченко розповість про ключові досягнення, зміни в структурі асоціації, розвиток національних збірних і стратегічні плани на майбутні роки.

Час початку пресконференції — 12:00.

Раніше повідомлялося, що УАФ звернулась до УЄФА через образи вірменського "гравця" на адресу футзальної збірної України.