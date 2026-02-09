Президент асоціації проведе пресконференцію у Будинку футболу 9 лютого.
Андрій Шевченко, Getty Images
09 лютого 2026, 12:00
9 лютого в Будинку футболу відбудеться пресконференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, присвячена підбиттю підсумків другого року діяльності оновленої команди УАФ.
Очікується, що Шевченко розповість про ключові досягнення, зміни в структурі асоціації, розвиток національних збірних і стратегічні плани на майбутні роки.
Час початку пресконференції — 12:00.
