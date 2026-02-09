Іспанія

Функціонер впевнений у перемозі.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про президентські вибори в каталонському клубі. Його слова наводить Marca.

«Ми вибрали дату разом із Деку та Гансом-Дітером Фліком. Ми також повідомили Ла Лігу про бажання провести матч проти Севільї 15 березня. Єдина проблема – гра Ліги чемпіонів, якщо її призначать на 18 березня, то ми надамо пріоритет спортивним інтересам.

Впевнений, члени клубу зрозуміють, бо вони хочуть, щоби команда перемогла. У будь-якому випадку, окрім Камп Ноу, будуть й інші виборчі дільниці, щоби стимулювати участь у виборах.

Я підходжу до виборчої кампанії з великим ентузіазмом та бажанням розповісти про наш проект. Ми хочемо завершити все, що започаткували. Це захоплююче», – сказав Лапорт.

Вибори президента Барселони заплановані на 15 березня.