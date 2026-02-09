Україна

Президент УАФ спростував фантазії Джанні Інфантіно.

Очільний УАФ Андрій Шевченко відповів на заяву Джанні Інфантіно, президента ФІФА, що треба розглянути повернення росіян до футболу.

"Хочу почати з головної новини тижня. Йдеться про інтерв’ю президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливий допуск росіян у футбол. УАФ зреагувала негайно. Ви всі бачили нашу заяву. Ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна: поки триває війна ми категорично проти повернення росіян у футбол.

За ці дні відбулася комунікація з представниками ФІФА на різних рівнях. Наразі Рада ФІФА не розглядає питання повернення росіян – цю інформацію також оприлюднили європейські ЗМІ.

Я планую зустріч із Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні та нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка збережена і єдина, повернення росіян до змагань не розглядається", — сказав Шевченко.

Раніше стало відомо, що ФІФА запускає юнацькі фестивальні турніри, відкриті для збірних Росії.