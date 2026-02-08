Україна

Відновлення продовжується ще для трьох футболістів.

Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

З лазарета надійшли приємні новини для головного тренера "біло-синіх" Ігоря Костюка, які тепер може розраховувати на захисника Олександра Тимчика, півзахисника Валентина Рубчинського та вінгера Андрія Ярмоленка.

Водночас процес відновлення продовжують воротар Руслан Нешерет (травма плеча та запалення ахіллового сухожилля), захисник Владислав Дубінчак (запалення ахіллового сухожилля) та вінгер Владислав Кабаєв (розтягнення зв'язки гомілкостопа).

Терміни відновлення Нещерета не називаються, тоді як Кабаєв має повернутися до ладу за тиждень, а Дубінчак — за місяць.

Свій наступний матч Динамо проведе проти грузинської Іберії 1999. Матч відбудеться завтра, 9 лютого. Також цього дня кияни планували зіграти проти Кудрівки з УПЛ.