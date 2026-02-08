Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 7 лютого 2026 року.

Донецький Шахтар у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині розгромив Динамо Тбілісі (7:2).

"Гірники" пропустили першими, коли на другій хвилині голом відзначився Адріан. Однак ще до перерви команда Арди Турана забила три м'ячі у ворота грузинів. Авторами голів стали Кауан Еліас, Бондаренко, який реалізував пенальті, а також Угрехелідзе, який зрізав м'яч у свої ворота. У суперника перед перервою другий м'яч забив Осеї.

Потім у другому таймі за "гірників" забивали Лукас Феррейра, Обах та Назарина, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Динамо Тбілісі:

Шахтар – Динамо Тбілісі 7:2

Голи: Адріан, 2, Осеї, 41 – Кауан Еліас, 18, Угрехелідзе, 23 (аг), Бондаренко, 45 (пен), Назарина, 48, 88, Лукас Феррейра, 58, Обах, 64.

Шахтар: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Конопля, 46), Грам (Бондар, 46), Матвієнко (Фарина, 61), Азаров (Педро Енріке, 46), Марлон Гомес (Ізакі, 61), Бондаренко (Глущенко, 61), Педріньйо (Назарина, 46), Лукас (Обах, 61), Егіналду (Невертон, 61), Кауан Еліас (Мейрелліш, 61).