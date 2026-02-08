Україна

Кияни працюють над тактикою нового штабу та обіцяють текстові трансляції й відеоогляди після матчів.

Київське Динамо проводитиме наступні контрольні матчі на зимових тренувальних зборах у Туреччині в закритому режимі — без прямих трансляцій. Таке рішення ухвалив тренерський штаб першої команди на фінальному етапі підготовки до другої частини сезону.

У клубі детально пояснили, що нинішні збори є першими повноцінними для нового тренерського штабу, який активно працює над тактичними моделями гри, перебудовою оборони та атаки, а також відпрацьовує ключові ігрові епізоди. На цьому етапі кожна деталь і кожна помилка мають особливу вагу, тому штаб вирішив мінімізувати публічність процесу підготовки.

При цьому в Динамо підкреслили, що рішення має суто робочий характер і не означає зміни комунікаційної політики клубу. Навпаки, кияни прагнуть максимально підготувати команду до офіційних матчів, щоб тішити вболівальників результатами в сезоні.

Попри відсутність прямих трансляцій, фанати зможуть стежити за перебігом спарингів у форматі текстових онлайнів на офіційних ресурсах клубу, а після завершення матчів будуть доступні відеоогляди з ключовими моментами на YouTube-каналі Динамо. Про можливі зміни в графіку контрольних поєдинків клуб обіцяє повідомляти додатково.

Раніше повідомлялось, що Динамо проведе контрольний матч із Кудрівкою на зборах у Туреччині.