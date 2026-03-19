Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Олександрією 5:0.

Півзахисник Динамо Київ Назар Назар Волошин прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Олександрія у 21 турі чемпіонату України з рахунком 5:0 та свій гол у матчі.

Волошин відзначився третім м’ячем у ворота суперників і поділився емоціями:



"Добре, що забив, я дуже довго чекав на цей гол. Приємно, що вдалося відзначитися перед поїздкою до збірної України, сподіваюся, що за збірну теж вдасться забити".

Щодо тактики команди та флангових атак півзахисник зазначив:



"Не важливо, на кого робити закидання і хто у підсумку заб’є. Просто так вийшло, що сьогодні більше відзначалися та віддавали гольові передачі флангові гравці. В іншому матчі можуть забити гравці центра поля або центральний нападник. Так, сьогодні вийшло, я задоволений".

Нагадаємо, що у цьому турі УПЛ Андрій Ярмоленко забив свій 119-й гол в елітному дивізіоні, а Матвій Пономаренко одноосібно очолив гонку бомбардирів чемпіонату України та побив клубний рекорд за тривалістю гольової серії.