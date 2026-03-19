Богдан Редушко поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Вінгер київського Динамо Богдан Редушко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (5:0), у якому він відзначився голом та результативною передачею.

"Чесно кажучи, поки ще не особливо віриться, тому що забив за Динамо, ще плюс гольову передачу віддав. Тому зараз емоції неймовірні, неможливо передати словами.

Ми готувалися до цієї гри, знали, що в Олександрії хороша команда, незважаючи на те, що вони внизу в таблиці. Але добре, що ми забили швидкий гол, потім другий. Думаю, це визначило гру, і нам було трохи легше.

Взагалі не говоримо про можливий рекорд Андрія Ярмоленка. Можливо, старші хлопці говорять між собою про це, але я нічого такого не чув. Я думаю, у Андрія Миколайовича є така мета, але про це він не буде говорити. Скільки там залишилось? П'ять м'ячів? Ще є ігри, тому все можливо — він може це зробити", — сказав Редушко в ефірі УПЛ ТБ.

