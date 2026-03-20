Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (5:0).

"Стандартні положення – це наші награвання, те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Тому усі були в своїх зонах – і забили гол. Мацей Кендзьорек завжди підказує, коли є якийсь кутовий чи стандарт. Він завжди підказує, кричить – "ти туди", "ти туди". Тож усе нормально. Тим паче, він добре знає вже українську мову, хоча розмовляє трохи на суржику.

Звісно, попереду важкі матчі. Зараз національна збірна. Будемо вболівати за збірну, щоб вона вийшла на чемпіонат світу. А в нас зараз пауза й будемо готуватися в тижневому циклі. Будемо так само працювати, щоб надалі грати позаду на нуль, а попереду забивати голи.

Поле, звісно, було не в найкращому стані, але я вважаю, що можна грати. В один дотик важко було зіграти, але те, що кричав головний тренер, я не чув. Та й Руслан, звісно, добре ногами грав", — сказав Вівчаренко в ефірі Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Динамо Київ.