Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (5:0).

"Важка гра, важке поле, хочу сказати, тому що не було того контролю, якого ми хотіли. Але я вважаю, що команда дуже добре постаралася для цієї перемоги. При цьому сказати, що було легко, не можна.

На минулому матчі проти Олександрії вже ніхто не наголошував. Наголошували на попередніх, які ми грали, робили висновки з того, що було, з того, як ми пропускали голи. Готувалися цілеспрямовано до цього матчу й дуже раді, що ми перемогли.

Перший виклик до збірної України? Емоції лише позитивні. Подвійна мотивація була – перш за все виграти й при цьому зіграти на нуль. Вдвічі приємніше. Для мене це, як для малої дитини, яка починає грати в футбол – це, можна сказати, неабияке досягнення потрапити до збірної. Тому я дуже радий, але при цьому додалося більше мотивації працювати над собою", — сказав Нещерет в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Динамо Київ.