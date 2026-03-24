Ювілей був зіпсований розгромом від "біло-синіх".

Олександрія у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги була розгромлена київським Динамо (0:5).

У цьому матчі взяв участь півзахисник Олександрії Дмитро Мишньов, для якого це був 250 матч у чемпіонаті України.

У складі "містян" 32-річний українець провів 48 поєдинків, а решта матчів розподілилася між двома клубами — Маріуполем (155) та Зорею (47). На його рахунку 14 голів.

Свій дебютний матч в УПЛ Мишньов провів наприкінці листопада 2013 проти Металіста (1:1) у складі Маріуполя.

