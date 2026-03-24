Україна

Хавбек криворіжців поділився своїми думками після гри з Епіцентром.

Півзахисник Кривбасу Ярослав Шевченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Епіцентру (2:1), у якому він відзначився голом.

"Дуже радий, що вирвали цю гру. По першим хвилинам було помітно, що трохи є розконцентрація, але все ж таки командний характер, командна гра зіграли свою визначальну роль. Ми змогли перевернути гру ще в першому таймі, забити два голи і вже потім були моменти, щоб забити більше.

Дебютний гол в УПЛ? Дуже радий, що забив свій перший гол. Також щасливий, що він допоміг команді взяти три очки. Тому надалі буду працювати, щоб цей гол був не останній і надалі допомагати Кривбасу.

Вболівальники — просто топ. Вони завжди наша підтримка, завжди поштовх вперед. Я дуже радий, що ми зіграли нарешті домашній матч, і , що ми перемогли. Зуміли подарувати вболівальникам і валідольні емоції десь, звісно, і гарні емоції. Дякую всім. Кривбас — Це Ми!", — наводить слова Шевченка прес-служба клубу.

