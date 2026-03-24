Клуби підтримали ініціативу Полісся та закликали УАФ до змін у системі арбітражу.

Кривбас і Оболонь публічно висловилися щодо необхідності змін у суддівській системі українського футболу, підтримавши ініціативу Полісся та його президента Геннадія Буткевича.

У криворізькому клубі наголосили, що розвиток чемпіонату неможливий без якісного та чесного арбітражу. Там переконані, що нинішня система потребує комплексного реформування, а рівень суддівства має зростати паралельно з рівнем самого турніру. Клуб також заявив про готовність долучитися до відкритого діалогу щодо змін.

Свою позицію висловила і Оболонь, яка не лише підтримала звернення Полісся, а й навела власний приклад спірного суддівського рішення. У клубі пригадали матч проти Динамо, де арбітр Денис Шурман зупинив перспективну атаку в компенсований час, що, на думку киян, позбавило команду шансу поборотися за результат.

В Оболоні підкреслили, що подібні епізоди мають отримувати належну оцінку, а прозорість і відповідальність арбітрів є ключовими для довіри до змагань. У клубі також закликали УАФ впорядкувати роботу суддівського корпусу та забезпечити стабільність і неупередженість рішень.

Обидва клуби зійшлися на думці, що лише відкритий діалог між усіма сторонами та реальні кроки з реформування здатні покращити ситуацію з арбітражем в українському футболі.